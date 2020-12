Sara Croce: decolleté in mostra e gambe scoperte, che regalo di Natale

Sara Croce è già pronta per le feste e su Instagram sfoggia un outfit scintillante e pieno di sorprese…un bel regalo di Natale

Influencer, modella, personaggio televisivo. Sara Croce ha superato gli ottocento mila followers su Instagram e il suo profilo esplode tra foto e video. Sembra un angelo caduto dal cielo, i suoi lunghi capelli biondi che le coprono la schiena e quegli occhioni che rimandano alle onde del mare. Madre natura di Ciao Darwin, molti infatti se l’hanno conosciuta proprio in quell’occasione. Divina e senza filtri, le sue foto fanno il giro del web.

LEGGI ANCHE>>>Victoria Beckham: dieta pericolosa, troppo mercurio nel sangue

Sara Croce: outfit per Natale, strepitoso FOTO

LEGGI ANCHE>>>Maria Grazia Cucinotta: in nero esce fuori la sensualità e non solo quella

La modella bionda ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo con Miss Italia, classificandosi al quarto posto e vincendo poi la fascia di Miss Miluna Lombardia e di Miss Tricologia. Da lì per l’influencer è iniziata la scalata verso il successo: dalle passerelle per diversi brand come Pin Up Stars, Elisabetta Franchi, Guess agli shooting fotografici fino ad approdare a Ciao Darwin nel 2019. E poi ancora nel 2020 diventa una bonas di Avanti un altro. Ormai tutti la conoscono e la seguono su Instagram dove ha già pubblicato il look per le feste. Abito scintillante, decolleté scoperto e gambe in mostra. Uno spettacolo della natura!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

“Buone feste a tutti” scrive ai suoi amici virtuali, il web esplode con messaggi e commenti: “Splendida creatura”, “Sei bellissima”, “Meraviglia”. Uno spettacolo della natura, un angelo in bianco e nero con lo sguardo dritto all’obiettivo. Sara è ancora molto giovane e il suo futuro nel mondo dello spettacolo è ancora tutto da scrivere.