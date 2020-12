Selvaggia Roma, fondoschiena esplosivo. Ritorno sui social in versione hot – FOTO

La ex gieffina Vip Selvaggia Roma appena uscita dalla Casa più spiata d’Italia è tornata sui social carichissima, le foto sono bollenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma è appena uscita dalla Casa del Grande Fratello e fa già parlare di sé. Il ritorno sui social non si è fatto attendere, sono bastate poche ore per far impazzire i suoi fan dopo la pubblicazione dell’ultimo scatto sulla pagina Instagram che conta al momento 1 milione di contatti. Selvaggia Roma ammalia e seduce con naturalezza, fisico statuario e una bellezza disarmante.

La ragazza classe 1990 è diventata popolare dopo la sua partecipazione a “Temptation Island” insieme all’ex compagno Francesco Chiofalo, con cui però poi ha deciso in comune accordo di interrompere il rapporto dopo 5 anni di convivenza. Pochi giorni fa anche l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, senza non poche polemiche e scontri soprattutto con Elisabetta Gregoraci.

Nello scatto condiviso ieri sera la vediamo al mare con un costume intero, è seduta sulle ginocchia e dà schiena e fondoschiena allo spettatore. “La vita è come un film e noi siamo i registi…e alla fine ci tocca scegliere anche un finale”, scrive a margine della foto che ottiene moltissimi commenti dai fan. Esplosiva, le forme catturano lo sguardo, seducente e provocante.

Selvaggia Roma, l’incontro con il padre a Live – Non è la D’Urso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

Nella Casa del GF Vip Selvaggia ha avuto modo di parlare del padre che ha descritto come grande assente nella sua vita da quando aveva 15 anni. L’influencer ha raccontato dei problemi economici attraversati assieme alla madre, e della totale assenza del padre che non le è mai stato accanto quando aveva bisogno.

I due si sono però incontrati a Live – Non è la D’Urso direttamente nell’ascensore del programma, un faccia a faccia per potersi chiarire. L’uomo è arrivato direttamente dalla Tunisia dopo aver sentito tutto ciò che la figlia ha dichiarato dentro la casa del Grande Fratello Vip. Il suo orgoglio di padre e uomo è stato ferito per le cattiverie che Selvaggia, a suo dire, ha detto nei suoi confronti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Barbara D’Urso cerca di farli ragionare per poter ristabilire un contatto tra i due che anche se pacatamente, però non vogliono cedere e fare un passo indietro. Entrambi sono stati assenti l’uno per l’altra, padre e figlia dichiarano che vogliono provare a riallacciare i rapporti.