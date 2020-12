Antonella Clerici sempre verace non ha nascosto in diretta di aver un problemino con la gonna: ecco che cosa ha fatto

Antonella Clerici è una presentatrice autentica. Non le piace fingere e per questo spesso si lascia andare ad esternazioni buffe o che non ci si aspetta ma che piacciono molto al pubblico. Antonella è una di noi e questo le garantisce sempre tanto successo.

Rimasta per un po’ di tempo lontana dalla Rai e dalla tv in questa nuova stagione televisiva è tornata più in forma che mai con due programmi amatissimi. È sempre mezzogiorno, al mattino prima del tg sostituendo la sua vecchia Prova del cuoco che aveva lasciato, poi condotta da Elisa Isoardi, e la nuovissima sfida con The Voice Senior.

Il talent dedicato alla musica che ha avuto un grandissimo successo al venerdì sera, battendo il Gf Vip con concorrenti avanti negli anni e una giuria d’eccezione composta da Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e sua figlia Jasmine. Domenica con la finale ha addirittura battuto la regina della serata, Barbara D’Urso con il suo Live.

Insomma per il momento nessuno ferma Antonella e lei ci regala sempre dei teatrini e della gag che piacciono un sacco al pubblico. Vediamo cosa ha combinato nella puntata di ieri.

Antonella Clerici stuzzica in diretta con la gonna da slacciare

Imprevisto molto simpatico per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. La presentatrice non ha cercato di nasconderlo ma lo ha comunicato in modo molto spontaneo ai suoi telespettatori. Una gonna troppo stretta che le dava non pochi problemi durante la diretta.

“Ho la gonna stretta – ha messo Antonella durante il gioco del bonsai – non riesco a star seduta su questa sedia, mi si sta fermando il sangue non respiro più”. Troppo costretta in quell’abito non si sentiva a suo agio, tanto da diventare un impedimento che mal sopportava.

E così nella sua veracità ha annunciato: “Andiamo in pubblicità così mi slaccio un po’ la gonna che muoio”. Frase spontanea e veritiera e che è piaciuta molto si suoi fan, che si sono anche lasciati stuzzicare dall’idea.

Al rientro in studio la conduttrice visibilmente più rilassata ha elogiato la sua trasmissione e la Rai che le ha permesso questo grande ritorno.