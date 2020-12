Test della personalità: cosa cerchi di nascondere? Scegli un’immagine e scopri chi sei

Se vuoi scoprire di più su te stesso, fai questo test della personalità. Cerchi di nascondere qualcosa? Scegli l’immagine d’istinto

I test di personalità, realizzati da professionisti esperti, sono degli efficaci strumenti di misurazione atti a definire il profilo psicologico del soggetto che vi si sottopone. La personalità stessa è sicuramente la variabile più compessa che definisce il comportamento di un essere umano. Intervengono, infatti, simultaneamente diversi aspetti come: genetica, processi di apprendimento, capacità di processare le amozioni, motivazione, percezione, etc.

Il test psicologico che vi sottoponiamo oggi, lungi dall’avere una connotazione scientifica o diagnostica, ha lo scopo di identificare e smascherare un aspetto della vostra personalità molto particolare. La società odierna e i contesti in cui viviamo, spesso ci spingono a mortificare gli istinti e a seppellire nel nostro inconscio il nostro vero io. Non è sempre un male, sono le regole che delineano una pacifica convivenza tra simili. A volte comporta però l’utilizzo di “maschere” che noi stessi ci creiamo e che non sappiamo più riconoscere. Cosa nascondiamo di noi stessi? Scopriamolo insieme.

Test della personalità: cosa nascondete? Scegliete un disegno

Scegliete d’istinto uno dei quattro disegni riprodotti qui in alto.

Disegno numero 1

Se avete scelto il disegno numero 1 (il primo da sinistra) siete delle persone all’apparenza molto sicure di sè. All’esterno avete un’immagine imperturbabile, calma, serena, qualsiasi cosa accada riuscite a farvela scivolare addosso. Avete una tendenza a minimizzare gli eventi. In realtà dentro nascondete ben altro tipo di tempesta interiore. Ricordate che il fallimento è sempre contemplato come momento di crescita e che la perfezione non esiste

Disegno numero 2

Se avete scelto il disegno numero 2 (secondo da sinistra) siete delle persone fortemente insicure, al punto che nemmeno voi siete più in grado di riconoscere il vostro valore e i vostri punti di forza. Non è modestia, semplicemente siete abituati a buttarvi talmente giù che siete diventati i peggior nemici di voi stessi, arrivando ad autosabotarvi. Riconoscere con orgoglio i propri pregi è realismo, non arroganza.

Disegno numero 3

Se avete scelto il disegno numero 3 avrete notato che è simile a quello precedente ma con delle caratteristiche più schematizzate ed organizzate. Anche in questo caso vige la tendenza a nascondere i propri punti di forza ma, al contrario della situazione precedente, non lo si fa per insicurezza. Chi ha scelto il num. 3 probabilmente ha una personalità arrogante, con un ego smisurato e tende a nascondere i propri punti di forza per mimetizzare questo eccesso di autostima che potrebbe risultare antipatico.

Disegno numero 4

Se avete scelto il disegno numero 4 vuol dire che siete dei soggetti particolarmente inclini alle critiche verso gli altri. Fate buon viso a cattivo gioco, sorridete magari, cercate di soffocare questo aspetto ma, spesso, emerge comunque e le persone attorno a voi se ne accorgono, arrivando ad allontanarvi. Siate più ottimisti.