Un Posto al Sole anticipazioni 23 dicembre: decisioni importanti. Niko, dopo il periodo difficilissimo che ha vissuto a causa di Susanna, deve decidere qualcosa

Roberto ha finalmente ottenuto quello che voleva: ha acquistato il pacchetto di maggioranza dei Cantieri e ora la sua leadership è indiscussa. Marina non ha più alcuna chance di poter salvare la sua attività e ha dovuto cedere alle richieste del suo ex marito, pur di non consegnare in mani estranee il lavoro di tutta la sua vita. Il ritorno prepotente di Roberto modificherà tutto e sconvolgerà gli equilibri tra Marina e Fabrizio, che sono stati già duramente colpiti.

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Roberto pronto all’attacco finale

Fabrizio però non uscirà di scena, e cercherà di combattere per i Cantieri ma in particolar modo per Marina. Sarà molto curioso vedere i due uomini sfidarsi e cercare le attenzioni di Marina, ma anche Lara non passerà inosservata. Non piacerà la vicinanza tra Marina e Roberto e questo potrebbe avere delle gravi conseguenze.

Ugo si trasferirà a Milano insieme a Cristina e lascerà lo studio Navarra, però deve trovare al più presto una soluzione per questo nuovo problema. Niko prenderà in gestione lo Studio oppure cercherà lavoro da qualche altra parte?