Variante Covid in Italia, inquietante verità arriva dalle Marche

Dopo il caso della variante in Inghilterra e uno a Roma, ne è stato scoperto un altro a Loreto. Ecco cosa sta succedendo

Ancora una volta il Coronavirus sta mettendo a dura prova l’Italia intera, stiamo per entrare in zona rossa per il periodo natalizio, i contagi rimangono stazionari, il vaccino è alle porte ma c’è una novità. Arriva dall’Inghilterra la variante Covid ancora tutta da scoprire e così i voli da Londra in Italia vengono bloccati. Il nemico invisibile non ha intenzione di fermarsi.

Variante Covid: dall’Inghilterra all’Italia, di cosa si tratta?

Dall’Inghilterra arriva la variante Covid, ma in Italia sono già stati isolati due casi: uno a Roma e l’altro a Loreto. Il caso delle Marche è una sequenza parziale che è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna e che si è sottoposta a tampone molecolare perché aveva un forte raffreddore. Attualmente è in isolamento con la famiglia.

Novità sui vaccini

Intanto Domenico Arcuri, il commissario per l’emergenza coronavirus, afferma che sarà possibile raggiungere l’obiettivo di 42 milioni di vaccinati in Italia entro fine estate, la soglia individuata per l’immunità di gregge. AstraZeneca fa sapere che il suo vaccino è efficace contro la variante scoperta in Gran Bretagna. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha raccomandato inoltre di non acquistare privatamente il vaccino contro il Covid-19 su Internet o attraverso altri canali, perché può essere “pericoloso oltre che inefficace”. Mentre il vaccino in sé non provoca la malattia né alterazioni del Dna.

Al momento le dosi certe sono solo poco più di 10 milioni entro marzo 2021 e 22,8 milioni entro giugno. Ma il piano vaccinale prevede accordi con le aziende per oltre 202 milioni di dosi.