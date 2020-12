Victoria Beckham: dieta pericolosa, troppo mercurio nel sangue

Victoria Beckham si è sentita male a causa del suo regime alimentare. La dieta pericolosa ha fatto schizzare i livelli di mercurio nel sangue dell’ex Spice Girl. L’ultimatum dei medici.

Da sempre Victoria Beckham è ammirata per la sua forma fisica. Nonostante i suoi 46 anni e le 4 gravidanze, la moglie di Beckham ha un fisico snello e atletico. Negli anni molti si sono chiesti quale sia il segreto dell’ex Spice Girl.

Victoria deve la sua forma fisica in buona parte alla genetica ma anche al suo stile di vita. Si allena con costanza segue una rigida dieta povera di carboidrati e composta da proteine e verdure.

Sono state proprio queste scelte alimentari a comportare gravi conseguenze fisiche alla Beckham. Durante un soggiorno a Lanserhof in Germania si è sentita male. Dalle analisi del sangue è emerso che l’ex Posh Spice aveva altissimi livelli di mercurio. Una situazione preoccupante visto che l’avvelenamento da mercurio può comportare danni a polmoni, cervello, sistema immunitario e cuore.

Avvelenata dal mercurio: Victoria Beckham deve rivedere la dieta

A fronte degli alti livelli di mercurio riscontrati dalle analisi del sangue, i medici avrebbero dato un ultimatum alla Beckham. Uno dei dottori che ha seguito la star ha raccontato al tabloid The Sun: “Victoria aveva livelli di mercurio fuori scala. I medici le hanno fatto un lavaggio del fegato per aiutare a liberare il corpo dalle tossine. Ora si sente brillante ed è snella e in forma come sempre.”

Modificando la dieta la Beckham è potuta tornare alla normalità. I medici hanno consigliato alla star di variare gli alimenti il più possibile.

Tuttavia Victoria rimane legata a molte convinzioni alimentari e non è intenzionate a rinunciare al pesce. Al posto di tonno e pesce spada, ricchi di mercurio, introdurrà nel suo regime il salmone.

La Beckham inoltre è convinta che per garantire luminosità alla pelle sia necessario assumere molti grassi. Secondo alcune indiscrezione assumerebbe ogni giorno dai tre ai quattro avocado.