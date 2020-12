“Il virus stava per attaccare i polmoni”: Carlo Conti guarito dal Covid

Carlo Conti parla della sua esperienza con il Covid. Il conduttore ha contratto il virus a novembre. Dopo il ricovero all’Ospedale Careggi di Firenze, è finalmente fuori pericolo.

Carlo Conti è fuori pericolo. Dopo le difficili settimane passate all’Ospedale Careggi di Firenze il conduttore si è ripreso completamente dal Covid.

Conti aveva annunciato su Instagram l’esito positivo del tampone. Poco dopo la comparsa dei sintomi, il ricovero in ospedale a novembre. Carlo ha dovuto lasciare la conduzione di Tale Quale Show ai giudici della trasmissione, tornando una volta guarito per la finale.

Ma il ricordo della traumatica esperienza rimane. A poche settimane dalla guarigione, il conduttore ha raccontato al settimanale Oggi la lotta contro il virus:

“Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Il virus stava per attaccare i polmoni, medici lo hanno fermato.”

Il conduttore ha parlato poi della grande preoccupazione vissuta per la moglie il figlio. “Quanto ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo!”

Conti non è stata l’unico vip a finire in ospedale per il Covid. Anche a Gerry Scotti è toccata la stessa sorte. La difficile esperienza ha unito ancora di più i conduttori.

Carlo Conti fuori pericolo: passerà il Natale con la famiglia

Guarito definitivamente dal Covid, Conti si prepara al Natale. Il conduttore passerà le feste insieme alla moglie, i suoceri e il figlio Matteo.

Durante l’intervista a Oggi il presentatore ha parlato anche della sua famiglia di origine. “Purtroppo i miei genitori non ci sono più. Di solito viene una zia di Livorno a cui sono molto legato, che ci prepara il suo meraviglioso caciucco, ma quest’anno non sarà possibile”, ha commentato.

In questo periodo inoltre il conduttore partirà con una nuova avventura. Il 26 dicembre presenterà la puntata serale di Affari Tuoi – Viva gli sposi su Rai1. Il programma avrà sette appuntamenti e sarà un’edizione speciale del quiz. Protagonisti saranno coppie di futuri sposi che si sfideranno.

Conti ha raccontato come questo format voglia donare un barlume di ottimismo in questo momento delicato.