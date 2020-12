Wanda Nara ancora nuda sotto la doccia, la FOTO scandalo da censura

Wanda Nara è incontenibile e con la sua foto hot colpisce ancora. Sotto la doccia è un fuoco ed i fan apprezzano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara colpisce ancora. La signora Icardi torna su Instagram con un altro scatto decisamente da censura e in bianco e nero. È un po’ di giorni, infatti, che la prorompente showgirl sta deliziando i suoi follower, ben 7,3 milioni, con scatti molto spinti e in bianco e nero.

Come mai questa scelta? Non lo sappiamo ma c’è da dire che la soluzione piace molto ai suoi fan che al sol intravedere le sue conturbanti forme vanno in estasi, figuriamoci con inquadrature di lato A e lato B in primo piano praticamente senza veli e docce bollenti.

Non c’è respiro per chi la segue e ogni volta è una partenza di palpitazioni a più non posso. È come se Wanda Nara ci volesse abituare ad una mini serialità. Prima le foto a cavallo, anche quelle molto audaci, nelle quali posava completamente senza veli che hanno fatto nascere, tra l’altro anche una polemica con Luciana Littizzetto con la minaccia da parte della moglie di Mauro Icardi di ricorrere alle vie legali per via del sessismo usato nei suoi confronti.

Messa da parte la bufera, 10 giorni fa circa la showgirl ha iniziato con i lanci in bianco e nero e l’ultimo fa gridare davvero allo scandalo.

LEGGI ANCHE -> Marika Fruscio attira l’attenzione dei fan, obiettivo schiaccia ed ecco la sorpresa – VIDEO

Wanda Nara è incontenibile, sotto la doccia è un fuoco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Roma, fondoschiena esplosivo. Ritorno sui social in versione hot – FOTO

Una doccia bollente, bollentissima quella che ci propone Wanda Nara dal suo profilo Instagram. Una seconda versione di uno scatto simile che aveva già lanciato qualche giorno fa. Sempre in bianco e nero mentre è tutta nuda sotto la doccia.

Ma questa volta è ancora più esagerata. Il suo lato A esce in modo prepotente, anche se di profilo, dalle sue braccia e si impone su ogni altra cosa. Wanda ha i capelli sciolti e tutti bagnati e inquadra il suo tatuaggio che ha sulla schiena.

Il post è dedicato proprio al tatuaggio, precisando come “Il mio tatuaggio dice tutto”. Un semplice aereo nero a rappresentare probabilmente la sua libertà. E su questo non avevamo dubbi, lei che è uno spirito libero, incontenibile, anche sui social, alcune volte forse anche troppo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Il pubblico che ne pensa? Apprezza e rimane a bocca aperta: solo su questa foto sono arrivati oltre 250 mila like. Non serve aggiungere altro.