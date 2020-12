Ainett Stephens illegale a gambe incrociate e scoperte su un tavolo-FOTO

La bellissima Ainett Stephens bellissima seduta sul tavolo a gambe incrociate e con i tacchi a spillo, da capogiro

La showgirl Ainett Stephens ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae seduta con le gambe incrociate sul tavolo. Indossa una gonna in tulle trasparenti azzurro e una canotta che rimarca le sue forme bellissime, appare davvero sensuale. La gatta nera de Il Mercante in fiera, oggi ha 38 anni ed è ancora uno schianto.

La bellissima showgirl, soprannominata gatta nera ha avuto successo all’inizio degli anni 2000. Lei nella vita ha fatto la modella e showgirl ma si è anche laureata in Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La bellissima Ainett ad oggi continua a posare come modella ma è anche diventata mamma di un bel bambino Christopher, avuto con il marito Nicola Radici.

I due si sono sposati nel 2015, lui è il figlio del noto imprenditore bergamasco Miro Radici e inoltre e una figura di spicco della Falco Albino. I due si sono conosciuti ad una cena di un amico in comune a Milano nel 2007, tra loro è stato subito amore. Lui è stato un calciatore nelle giovanili del Leffe e poi è diventato dirigente sportivo. Nel ’94 è stato anche direttore generale dell’Atalanta per 4 anni. Tre anni fa è stato nominato consulente di mercato del Sion, società calcistica Svizzera.

Lei però sul suo profilo Instagram non condivide foto di famiglia, c’è solo una foto del figlio e del marito nemmeno una. In compenso è pieno di video reel in cui balla la modella. Di diverte molto con i social e infatti è anche molto seguita, ha 110 mila follower su instagram la shoowgirl venezuelana.