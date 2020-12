Albano in imbarazzo, la Lecciso attacca Mara Venier pesantemente

La Venier ha sempre dichiarato di invitare della sua trasmissione solo chi le stava simpatico e non chiunque per dovere

Dunque Mara Venier invita solo chi le sta simpatico a Domenica In, perché lei vuole creare una confort zone per i suoi ospiti. Vuole che si sentano a proprio agio nel parlare con lei, infatti lei è sempre molto delicata nel formulare le domande. Non tocca la vita personale se sa che l’ospite non gradisce. Chiede sempre il permesso prima di toccare certi tasti, come è giusto che sia.

Mara Venier è amica di Romina Power questo spiega gli attacchi della Lecciso

La Power è stata moltissime volte ospite da Mara Venier perché infatti le due hanno sempre dichiarato di essere grandi amiche. D’altra parte la Lecciso è stata molte volte ospite da Barbara D’Urso. Domenica scorsa Mara Venier era in collegamento con Albano perché aveva dedicato del tempo ai giudici di The Voice senior. Tuttavia Jasmine figlia di Albano e anche lei giudice al fianco del padre non era presente.

La Venier ovviamente ha notato l’assenza della protagonista insieme al padre del programma e ha chiesto dove fosse. Albano a quel punto è apparso un pò imbarazzato. E poi ha dichiarato che siccome era senza trucco non voleva apparire in televisione. Molti però non se ne sono stati di questa giustificazione anche banale. E hanno chiaramente accusato Jasmine di aver mancato di rispetto alla Venier che l’aveva invitata. Ha trovato una scusa anche sciocca per evitare il dialogo.

Quindi il web sostiene a gran voce che l’autrice di tutto questo è stata Loredana Lecciso. Che non voleva assolutamente far andare la figlia dalla Venier, poichè quest’ultima ha sempre ospitato la Power. Sarebbe quindi una vendetta della Lecciso nei confronti della Venier. Insomma questo esordio in televisione da parte di Jasmine non è stato accolto dal pubblico nei migliori dei modi. Prima l’hanno criticata perché la accusavano di essere lì solo perché figlia di Albano.

Poi è stata attaccata perché ha indossato un abito costoso durante la finale del programma. E ora sarebbe al mercè della madre che le dice dove può o non può andare a farsi intervistare. Non a caso moltissimi figli d’arte decidono di vivere nell’ombra e non seguire le orme dei genitori perché spesso si incontra il dissenso del pubblico e crea problemi.