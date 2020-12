Anna Tatangelo, sbuca una FOTO sul web: a letto slip e magliettina, vigilia bollente

Vigilia bollente per Anna Tatangelo, a letto con slip e magliettina: la scollatura sul seno è da perdere la testa, ai fan non può non cadere l’occhio

In alcuni profili Instagram dedicati ad Anna Tatangelo, spunta una foto inedita della cantante. L’ex compagna di Gigi D’Alessio è seduta sul letto, con indosso slip e magliettina. La scollatura provocante fa perdere la testa ai followers, che rimangono estasiati di fronte alla visione. Lo scatto, divenuto virale in rete, è l’augurio che gli utenti attendevano per trascorrere al meglio la vigilia di Natale.

“Mamma mia Anna… La passione in persona…“: così si legge fra i commenti.

Anna Tatangelo: Instagram diventa “bollente”

Anna Tatangelo perde il pelo ma non il vizio. La cantante, icona di stile e bellezza, non si è mai risparmiata sui social, mostrando sempre le versioni più intime di sé. Tra outfit da infarto e pose seducenti, l’ex compagna di Gigi D’Alessio è una vera e propria femme fatale.

Di recente, uno scatto in particolare ha catturato l’attenzione dei followers. La Tatangelo, senza alcuna vergogna, si è immortalata seminuda, con indosso solamente gli slip. La bella Anna ha anche ironizzato sul tutto, accompagnando l’immagine con la seguente didascalia: “Non ero realmente nuda. Semplicemente, non avevo nessun vestito addosso“.

La cantante, di nuovo su piazza dopo la rottura con D’Alessio, non perde l’occasione di sfoggiare tutta la propria sensualità. Ed i commenti dei fan sono un susseguirsi di complimenti: “Ma sei una meraviglia” – le scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Stupenda!“.

Nel marzo del 2020, dopo quattordici anni d’amore, la Tatangelo ha reso nota la propria separazione da Gigi D’Alessio. La coppia ha un figlio, Andrea, nato nel 2010.