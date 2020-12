Antonella Fiordelisi pubblica uno scatto per augurare un buon Natale ai suoi follower. Eccola in tutta la sua bellezza!

Nella foto si mostra in tutta la sua bellezza con una minigonna color fuxia, una canotta che mette in mostra il bel decolleté con sopra una graziosissima giacca.

Sguardo ammiccante e labbra carnose irresistibile, da baciare.

Curiosità sulla vita privata di Antonella Fiordelisi

Non tutti sanno che la Fiordelisi è una sportiva italiana della scherma. Milita nella Nedo Nadi A2 e nel 2017, ha vinto anche la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari all’interno della categoria Spada.

Si è anche laureata in Scienze Politiche nell’Università degli Studi Giovanni Vanvitelli. Il successo è arrivato proprio nel 2017, quando ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Un’edizione molto amata in cui sono stati assoluti protagonisti Sara Affi Fella, Nicola Panico, Mila Suarez, ecc.

Nel 2019 ha anche lanciato il suo primo singolo “Din Dan”. Nel video musicale del brano è presente anche il fidanzato Francesco Chiofalo. I due, di recente, hanno avuto una crisi che ora sembra essere passata. La storia d’amore tra i due ora sembra andare a gonfie vele ma per ora non ci sono progetti più importanti come ammesso da Chiofalo: “Per adesso non c’è nessuna convivenza o matrimoni, state tranquilli!”.

Il suo profilo Instagram vanta oltre 1 milione di follower e non perde mai occasione per postare foto in cui mette in mostra tutte le sue forme, molto apprezzate dai fan: “💖💖💖, Bellisima… 😍, ❤️😍💖❤️, Che bella sei😍😍😍, ❤️❤️❤️❤️😍, Buon Natale🍾, Beautiful ❤️❤️❤️, Merry Christmas 🎄🎁 🌺🙏💜, 💖💖😍😍”.