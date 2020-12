Lo scatto inedito che svela ai suoi fan com’è la figlia d’arte Aurora Ramazzotti prima del suo repentino dimagrimento.

Molte sono le novità che hanno accompagnato la dolce Aurora Ramazzotti negli ultimi giorni. Specialmente da ventiquattro ore a questa parte. La ragazza, figlia del noto cantante italiano Eros Ramazzotti e della gioiosa presentatrice Michelle Hunziker, ha colto l’occasione per rivelare molto di sé. Si tratta di alcuni scatti inediti pubblicati sul suo profilo. Le stories condivise con i suoi fan svelano, e grazie alla presenza di uno scatto in particolare, le sembianze della giovane prima del suo dimagrimento.

Aurora Ramazzotti: “prima del rimagrimento”

La dodicesima immagine a comparire tra le stories della ragazza è comparsa meno di un’ora fa sul suo profilo Instagram. Con umiltà Aurora ha deciso di rispondere alla domanda “Mostra foto di“, impostata da lei all’inizio di questa insolita vigilia di Natale 2020. In seguito la richiesta dei suoi fan è stata mirata: “Prima del dimagrimento“.

In questo modo Aurora, accogliendo la richiesta dei suoi follower, ha deciso di pubblicare uno scatto meno recente in cui, ritratta inconsapevolmente, appare con indosso un costume di colore verde, degli occhiali da sole, ma sopratutto con qualche in chilo in più.

La schiettezza della primogenita di Michelle non fa che conquistare ancor di più i suoi numerosi seguaci sulla piattaforma. Aurora, infatti, non prova alcuna vergogna a mostrare la sé di un tempo, e tra l’altro, nonostante un forma differente da quella attuale, reduce da un adorato training, lei non fa che dimostrarsi sempre bellissima, anche nelle sue antiche imperfezioni.