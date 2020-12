Beautiful, Natale al completo: gli auguri del cast con un’ospite molto speciale

Il Natale è ormai alle porte. Per l’occasione, il cast di Beautiful dedica al suo pubblico degli auguri davvero speciali.

È tempo di auguri di Natale anche per il cast di Beautiful. La programmazione americana non va in vacanza (a differenza di quella italiana che si ferma 24 e 25 dicembre), ma i protagonisti della soap si impegnano comunque a ringraziare i fan per la loro partecipazione e la loro decennale fedeltà al programma. In questo funestato 2020, due delle coppie più seguite del programma, preparano un video da mandare in onda. Insieme a loro, anche un’attesissima ospite.

Beautiful,

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

“Tanti auguri, dalla nostra famiglia alla vostra”: questi i tipici auguri natalizi americani. Con la loro ineccepibile presenza scenica, Katherine Kelly Lang (Brooke), Thorsten Kaye (Ridge), Lawrence Saint-Victor (Carter) e Kiara Barnes (Zoe), fanno le veci di tutto il cast, augurando buone feste ai loro spettatori. Ma non è tutto: nella seconda foto natalizia pubblicata dall’account ufficiale della soap, è presente anche Ashley Jones, la Bridget Forrester tanto attesa nelle puntate americane. L’annuncio del suo ritorno, risalente a circa un mese fa, ha scatenato un’ondata di entusiasmo da parte dei veterani del programma. Nonostante manchi da più di 10 anni, Bridget è decisamente uno di quel personaggi che il pubblico non ha mai dimenticato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and The Beautiful (@boldandbeautifulcbs)

Se volete sapere qualcosa di più su Bridget Forrester e sui motivi del suo ritorno nella soap opera americana, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.