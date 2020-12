Camila Raznovich: gli auguri di Natale con le persone più importanti della sua vita

La conduttrice Camila Raznovich augura buon Natale attraverso un post su Instagram: insieme a lei, le due persone più importanti della sua vita

“Buon Natale da tutte noi!“, scrive Camila Raznovich nell’ultimo post di Instagram, fotografandosi insieme alle persone più importanti della sua vita. Si tratta delle due figlie: Viola, nata nel 2009, e Sole, nata nel 2012, avute dall’ex compagno Eugenio Campari.

La conduttrice, che augura buone feste a tutti i suoi followers, indossa un outfit total red: il rosso, sfoggiato anche dalla figlia Viola, è emblema dell’atmosfera natalizia che si respira in casa. “Buon sereno Natale a voi!“, replicano i followers, che si complimentano con Camila per la bellezza dell’abitazione: “Pagherei per averla!“.

Camila Raznovich: la carriera della conduttrice

Camila Raznovich, figlia di padre russo e madre toscana, fu una delle prime presentatrici a lavorare per MTV. Classe 1974, la conduttrice è stata la guida di programmi come “”MTV Select” e “MTV On the beach”. Parallelamente, la Raznovich ha anche condotto alcuni programmi per Radio Italia Network.

Successivamente, Camila si dedicò ad esperienze televisive nel canale di La7. Da “Le relazioni pericolose” a “Mamma mia che domenica“, la Raznovich si è progressivamente affermata come conduttrice, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico con le sue trasmissioni. Attualmente, la presentatrice è al timone di “Kilimangiaro”, in onda la domenica pomeriggio su Rai 3.

La conduttrice presenziò anche ad alcuni format televisivi in veste di giurata. Nel 2011, partecipò come giudice alla trasmissione “Lasciami cantare!”, presentata da Carlo Conti. Nel 2019, la Raznovich fu membro della giuria d’onore al festival di Sanremo.

Numerose anche le collaborazioni giornalistiche. Attualmente, Camila dirige due rubriche: “Il mondo di Camilla”, per l’edizione milanese del Corriere della Sera, e “M’ammazza”, frutto della collaborazione con Io Donna.