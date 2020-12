Caterina Balivo sorprende i suoi fan per Natale, su Instagram arriva il suo augurio speciale e tutti impazziscono

Sono passati mesi da quando Caterina Balivo ha salutato il pubblico e ha lasciato la televisione, non sappiamo se con l’anno nuovo tornerà sui suoi passi ma quello che è certo è che non smette mai di stupire i suoi fan con foto e video su Instagram. Sui social è molto attiva e la sua community è diventata una seconda famiglia con la quale condivide i momenti più salienti della sua giornata.

Caterina Balivo: a Natale è ancora più bella

Il primo outfit natalizio per la Balivo è bianco e lo mostra sui social. Una sorpresa sotto l’albero di Natale: un vestito lungo, caschetto liscio e il sorriso impeccabile. Caterina è una donna meravigliosa, semplice e umile, dal talento imparagonabile. E’ per questo e molto altro che il pubblico italiano la ammira e non vede l’ora di vederla di nuovo in tv. Ma ad oggi non sappiamo quando e se rientrerà in pista. Al momento augura a tutti una serena vigilia e la sua foto lascia tutti senza parole.

“Aspettando giorni migliori per tutti” scrive sotto la foto. Il suo vestito bianco si alza e fa intravedere quello che c’è sotto e i fan viaggiano di fantasia. “Cate sempre stupenda”, “Bella”, “Auguri Cate”. L’affetto del suo pubblico non può mancare in questo giorno speciale.

Non sarà un Natale come tutti gli altri, ma c’è chi attraverso una semplice foto trasmette quel calore che da tempo manca alla nostra Italia.