Clizia Incorvaia ci delizia con un outfit decisamente sexy. Sempre bellissima e sensuale lancia una riflessione importante

Clizia Incorvaia sui social condivide un pensiero prenatalizio che è molto apprezzato dal suo pubblico. Del resto lei, nonostante i suoi 40 anni tondi tondi, è bella e affascinante e sempre più seguita su Instagram. Attualmente il suo profilo vanta 578 mila follower con un successo in continua crescita.

Tutto merito della sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’: avventura che la face conoscere al grande pubblico e che le ha permesso di conoscere il suo amore attuale, Paolo Chiavarro. Il giovane, 11 anni più piccolo di lei che la rende felice sopra ogni cosa. L’esperienza nella casa più spiata di Italia non fu positiva dal punto di vista della sfida perché Clizia venne squalificata ma tutto quello che ne è nato è stato per lei eccezionale.

Clizia, ex moglie di Francesco Sarcina, aveva già preso parte a trasmissioni come ‘Markette’ e ‘Chiambretti Night’ e nel 2016 ave a partecipato a ‘Pechino Express’ proprio con suo marito. Ma il reality di Canale 5 le ha fatto fare il grande salto di qualità e se oggi è anche una delle influencer più seguite è anche grazie a questo.

Clizia Incorvaia, vestito cortissimo e scollato: in estasi

Clizia Incorvaia non delude nemmeno nelle festività di natale. Bella, elegante e sensuale con un pensiero semplice ma veritiero, nel quale si specchiano tantissimi dei suoi follower.

La compagna di Paolo Chiavarro indossa un sexy vestitino nero molto corto e decisamente scollato. Così corto che da seduta si ritira ancora di più e tutte le sue bellissime gambe escono fuori per la gioia dei suoi follower.

Calze nere velate e decolleté beige altissime. Da sopra invece oltre lo scollo, le spalline cadono e lasciano vedere anche tutte le spalle nude. Un outfit perfetto per le feste. Con chi le passerà Clizia? Al momento non ce lo dice però ci invita a riflettere insieme a lei.

“Riflessioni pre natalizie: tanta voglia di ritornare a baciarci come prima …♥️”. E come darle torto! Ma per il momento dovremo ancora aspettare.