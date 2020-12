La confessione di Alessia Marcuzzi: “Ormai non ci riesco più”

Alessia Marcuzzi si conferma regina di ironia e bellezza grazie ad uno scatto pubblicato sui social che ha riscosso immediatamente l’approvazione dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi dimostra ogni giorno di avere innata una capacità che pochi personaggi del mondo dello spettacolo hanno ovvero di riuscire ad entrare sempre di più nel cuore del pubblico. La conduttrice ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui seduta su una sedia da ufficio si mostra in una posa davvero invidiabile. A 48 anni compiuti da poco più di un mese, Alessia riesce a tenere alta e dritta una gamba aiutandosi con una mano mentre l’altra è impegnata a reggere il cellulare per il selfie. Ad accendere la simpatia dei follower, tra i quali anche l’illustre amica Laura Pausini, è stata certamente anche la didascalia che accompagna lo scatto. La Marcuzzi ha infatti voluto sottolineare usando il dialetto romano che ci si rende conto del passare degli anni quando i colpi della strega diventano più frequenti di quelli di fulmine.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, balletto sexy e moto ondoso delle curve: Corri, corri FOTO

La carriera di Alessia Marcuzzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Alessia Marcuzzi: frecciatine sui social

Alessia Marcuzzi è indubbiamente uno di quei personaggi che hanno la capacità di entrare nelle case degli italiani e apparire immediatamente come una cara amica di famiglia. Una dote frutto di dolcezza ed ironia che da sempre ha caratterizzato la sua carriera e la sua vita privata e che nell’epoca dei social diventa ancora più evidente. Le sue forme generose e la bellezza che la natura le ha donato le fanno muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Da lì il passaggio alla televisione prima su Telemontecarlo per poi conquistare il successo con fortunati programmi Mediaset. Dal Festivalbar a Mai dire gol, passando per i reality come Il Grande Fratello, L’isola dei famosi e Temptation Island fino al bancone de Le Iene.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia con grazia e simpatia ha costruito una splendida carriera durante la quale è riuscita a cimentarsi con successo anche nel ruolo di attrice sia in televisione che al cinema.