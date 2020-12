Cristina D’Avena, auguri di buon Natale speciali per i suoi fan – Foto

Nuovo scatto di Cristina D’Avena sui social. La bella cantante buon Natale ai suoi fan maniera speciale!

Oggi non potevano mancare gli auguri speciali della bella Cristina D’Avena. La cantante ha pubblicato uno scatto su Instagram dove ha ricordato l’appuntamento con lo speciale dello Zecchino d’oro, in onda oggi alle 17.

Splendente e solare, la bella Cristina nell’immagine è in posa, davanti all’albero di Natale e indossa una gonna a righe orizzontali di colore rosso e una t shirt a giro maniche, con il collo alto. Sorriso sereno e occhi dolci, come suo solito.

Cristina D’Avena: carriera e curiosità sulla vita privata

La sua carriera sarà legata per sempre alla televisione e ai bambini. E’ stata lei a cantante le più belle sigle dei cartoni animati. Basti pensare che la canzone Kiss Me Licia ha venduto oltre 200 mila copie, dei numeri da vera rock star. La sigla dei Puffi, invece, ha raggiunto le 500 mila copie vendute.

Ancora oggi, inoltre, nei suoi concerti fa il tutto esaurito. Il suo pubblico è formato soprattutto da persone degli anni Novanta che sono cresciute con le sue canzoni.

La D’Avena può essere considerata una vera e propria vip, ma si sa veramente pochissimo sulla sua vita privata. Nel corso degli anni le sono stati attribuiti diversi flirt ma non si è mai saputo il nome del suo uomo misterioso che sembra non appartenere al mondo dello spettacolo.

Cristina D’Avena non è sposata e per la sua scelta. La cantante ha un solo rimpianto: non aver fatto figli: “Il fatto di non essere diventata madre un po’ me lo rimprovero. In realtà potevo anche non sacrificare questa esperienza così importante per una donna, potevo fare un bimbo con il mio compagno, invece ho aspettato tanto, troppo”.

