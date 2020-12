Cristina Parodi, la FOTO in “bianco e nero” con il sorriso dei giorni migliori

La giornalista e conduttrice televisiva, Cristina Parodi strappa un sorriso dalle labbra ai suoi follower di Instagram: che bella

Nonostante un 2020 pieno di insidie, la buona scrittrice e giornalista, Cristina Parodi ha deciso di dare un ultimissimo sorriso, prima di abbassare il sipario (si spera per sempre) della tristezza. Lo ha fatto con il sorriso dei giorni migliori, con la felicità e la voglia di trasmettere positività al suo pubblico.

Soprattutto per coloro che ne hanno davvero bisogno in questo periodo, in quanto si trovano a lottare per uscire dal tunnel del male più oscuro che la loro vita si è trovata di fronte. L’anno che si sta per concludere, per Cristina non è solo sintomo di “malvagità”, ma anche principio di amore rinnovato, dopo 25 anni di matrimonio.

Lo scorso 1 Ottobre infatti la giornalista e l’ex direttore di Canale 5, Giorgio Gori hanno celebrato le loro seconde nozze, commemorando il loro primo giorno di incontro, nel lontano 1995, data dalla quale non si sono mai più separati

Cristina Parodi, un dipinto su Instagram da ricordare

Il motivo dei momenti sorridenti, dell’ultimo scorcio dell’anno per Cristina Parodi è sintomo di un rapporto d’amore idilliaco con Giorgio Gori e non solo. La voglia di sorridere per Cristina sembra non sia mai andata via dalla sua esistenza e di questo, i follower ne sono grati.

La testimonianza più concreta è sul suo profilo Instagram, dove ripropone un dipinto simil “olio su tela” di un primo piano rigenerante e rilassante. La Parodi spiega di un “ritratto di Paolo Spadacini che fa parte di un progetto della Fondazione Veronesi”. Un criterio fotografico in “bianco e nero”, che rappresenta un pò il momento che si vive, accompagnato dal sorriso che cancella almeno in parte la preoccupazione.

“Per superare questo momento così difficile” – chiosa nel post Cristina Parodi – “bisogna guardare avanti e faticare ancora il doppio”. Il tutto per ritrovarci più vicini in futuro, tra baci e abbracci