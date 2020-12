Diletta Leotta, tanto lavoro ma sempre con stile. Abito attillato e seno in primo piano – FOTO

La conduttrice di Dazn Diletta Leotta ci porta all’ultima di Campionato prima delle festività. Lo scatto condiviso è un tripudio si sensualità

Con all’attivo 7,2 milioni di follower che la adorano per la sua immensa solarità e bellezza, Diletta Leotta stupisce sempre. Non solo conduttrice della piattaforma sportiva Dazn, Diletta è presente anche su Radio 105, insieme a Daniele Battaglia, con “105 Take Away”.

Solo ieri ha catturato tutti in tenuta sportiva con top e shorts dopo aver svolto una sessione di workout casalingo. La bella catanese ha una palese passione per lo sport e lo dimostra il fatto che posti molto spesso foto e stories delle sue sessioni di allenamento. Fisico tonico, forma a clessidra con punto vita stretto e fianchi sinuosi, gli ometti stravedono per la giornalista sportiva, mentre le donne la apprezzano per la competenza dimostrata.

Diletta Leotta, “Work work work”. In abito argento è divina