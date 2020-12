La giornalista sportiva Diletta Leotta appare nel suo ultimo scatto come una bellissima visione: le forme in rosso sono in primo piano.

La carismatica giornalista dedita alle avventure sportive, Diletta Leotta, sembrerebbe essere stata rapita dal suo lavoro fino allo scadere delle ultime ore della vigilia. Soltanto nella serata di ieri aveva condiviso con i suoi fan uno scatto seguito dalle parole “work work work“, in cui si dimostrava come sommersa dai suoi doveri. A primeggiare però è stato il suo sorriso, che pare averla guidata nella giornata di oggi a sorprendere ancor di più i suoi ammiratori con una degna conclusione di questo 2020.

Diletta Leotta: splendida in rosso e spazio alle forme

Lo scatto è stato pubblicato da Diletta sul suo profilo Instagram circa un’ora fa e direttamente dallo stadio di San Siro. Seduta sugli spalti e con indosso un outfit dove primeggia il colore natalizio per eccellenza, coglie l’occasione per salutare tutti i suoi fan sportivi. “Ci rivediamo nel 2021 ❤️⚽️” sono le semplici parole della giornalista che accompagnano la foto nella didascalia.

Con tra le mani il microfono blu della messa in onda appena terminata, ed indosso un maglioncino rosso aderente ed al contempo elegante, Diletta non fa che mostrarsi in tutta la sua bellezza.

Le forme prosperose sono in primo piano, e ad osservare con più attenzione lo scatto, si può notare un sorriso appena accennato che verificherebbe l’attesa della meritata pausa natalizia.