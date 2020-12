Colpo di scena sulla conduzione di Domenica In: la decisione definitiva

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un eventuale cambio di conduzione a Domenica In: è proprio il direttore di Rai1 a fare chiarezza sulla faccenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

È senza alcun dubbio uno dei programmi di spicco di Rai1, che da più di 40 anni intrattiene i telespettatori. Parliamo di Domenica In, condotto da Mara Venier. Proprio quest’ultima nelle scorse settimane aveva fatto trapelare una certa indecisione che riguardava la sua conduzione. Si era mostrata infatti incerta e non aveva voluto confermare il suo ritorno per la prossima edizione. I motivi sarebbero legati alle difficoltà nel mettere in piedi un programma simile con le restrizioni del momento e che l’avrebbero portata a domandarsi se non fosse il caso di lasciare il posto a qualcun altro. A questo proposito è intervenuto il direttore di Rai1, Stefano Coletta.

LEGGI ANCHE -> Danza con Me, tutti gli ospiti di Roberto Bolle che daranno il benvenuto al nuovo anno

Stefano Coletta chiarisce le voci sul possibile abbandono di Mara Venier

LEGGI ANCHE -> Massimo Cannoletta lascia l’Eredità e fa una dedica speciale

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha risposta a una domanda inerente a Domenica In e alla possibile dipartita di Mara Venier. A tal proposito Coletta ha chiarito: “È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare“, sottolineando come non gli risulti attualmente nessun cambiamento alla conduzione. Tornando a parlare della presentatrice ha elogiato alcuni suoi tratti caratteristici: “Sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire“.

Proprio per questo motivo ha fatto presente la sua volontà di avere Mara Venier in altri progetti, confermando così la sua posizione nei suoi riguardi. Il pubblico, già preoccupato di scoprire chi avrebbe preso il suo posto, può tirare un sospiro di sollievo. Per il momento Mara Venier non lascerà Domenica In e dalle parole del direttore Coletta sembra che nessuno in casa Rai voglia lasciarsela sfuggire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Staremo a vedere se alla presentatrice verranno effettivamente affidati nuovi programmi o se deciderà di dedicarsi interamente all’intrattenimento domenicale.