Eleonora Pedron. Lo scatto provocante con la camicia aperta: sexy – FOTO

Eleonora Pedron. Miss Italia 2002 pubblica uno scatto sensuale su Instagram. Un tripudio di bellezza e l’entusiasmo dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Aveva già partecipato al concorso di Miss Italia nel 1999 ma è stato il 2002 l’anno della sua consacrazione. Eleonora Pedron indossò la fascia di reginetta di bellezza donatale da due presidenti di giuria strepitosi e mai dimenticati: Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Da quel momento ha avuto una carriera in ascesa. Ha imperversato in diversi programmi tra Rai e Mediaset. Dopo 18 anni dalla sua incoronazione, il fascino che la contraddistingue non accenna a sfiorire. E’ rimasta sempre legata al concorso che le ha donato fama e popolarità.

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi, una presa da (s)ballo dell’amico speciale: che fisico – FOTO

Eleonora Pedron. La posa sensuale dentro casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

LEGGI ANCHE –> Cristina Parodi, la FOTO in “bianco e nero” con il sorriso dei giorni migliori

Celebre anche per la storia d’amore con il campione e pilota di motociclismo Max Biaggi (dal quale ha avuto due figli), è attualmente legata all’attore Fabio Troiano. Appaiono spesso insieme negli scatti sui reciproci profili Instagram; legatissimi, il loro amore trapela da ogni singola immagine che condividono con il pubblico. E’ lui spesso l’autore degli scatti più belli che ritraggono la propria amata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

L’ultimo post rilasciato dalla Pedron la vede fotografata in un ambito casalingo. Le circostanze mondiali ci vedono passare tutti molti più tempo a casa. Per l’ex Miss Italia non significa rinunciare a eleganza e stile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

La posa è sexy di fronte al suo camino: pantaloni scuri, alti in vita, camcia sbottonata che lascia intravedere il reggiseno di pizzo nero, capelli lunghi e biondi che le ricadono sulle spalle. “M’innamorai con trasporto della voluttuosa pigrizia del caminetto” – scrive in diascalia. Per lei, in poche ore, quasi 7mila like e i commenti di plauso dei suoi fan.