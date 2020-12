Elisa D’Ospina augura Buon Natale in lingerie, succede l’imprevisto- FOTO

Elisa D’Ospina augura sui social buon Natale in lingerie, l’outfit seducente provoca numerose reazioni sul web.

Elisa D’Ospina in mattinata ha mandato gli auguri per una buona vigilia di Natale ai follower i quali hanno ricambiato gli auguri della modella. Non sono mancate le dichiarazioni d’amore per Elisa alla quale non ha risposto nemmeno con un semplice like. Chissà come l’avrà presa il follower, dopo aver scritto: beato chi ha la fortuna di poter passare un bel natale accanto a te. Del resto la D’Ospina sa sempre come stupire e come sedurre. In questo post di auguri infatti si è lasciata immortalare in una versione seducente: viso truccato sulle tonalità del beige, ombretto con le sfumature mauve che si abbinano perfettamente alla preziosa lingerie scelta per l’occasione. Un body sensualissimo rosa lucido, decorato con strass lungo le coppe del capo che lasciano intravedere la scollatura riempite dal seno prorompente della D’Ospina. Una vestaglia – probabilmente in raso – che è un mix di due temi; floreale e animalier. Fiori rosa e viola che ben si abbinano al body scelto dalla modella e animalier per dare quel tocco aggresive che ben si adatta al contesto. Alle spalle, l’albero di Natale di Elisa.

Elisa D’Ospina, anche la modella si prepara per il Natale

Non solo lingerie! La bellissima modella infatti condivide alcuni momenti della giornata sui social alle prese con la preparazione dei piatti. Tra insalata russa e cibo succulento in padella, Elisa sta trascorrendo le ultime ore che precedono la Vigilia di Natale a preparare la cena.

Ma senza dimenticare la sua femminilità che spunta – come sempre – in maniera preponderante. Una gioia per chi la segue su Instagram.