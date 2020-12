Erica Piamonte e gli auguri di Natale in mini short: lato B in bella vista e quattro scatti da favola: fan in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Erica Piamonte non si smentisce nemmeno a Natale e nel fare gli auguri fa letteralmente impazzire i fan. Lei che è davvero splendida, suoi social blocca tutti con il suo fascino innegabile. Oggi è seguita sui social da moltissimi utenti. Numeri importanti che la piazzano tra le influencer di maggiore seguito con follower che crescono a vista d’occhio. Al momento 358mila unità.

La ragazza a cui piace cambiare spesso colore di capelli, prima con varie tonalità di biondo, oggi castana, ha avuto il suo exploit con la partecipato alla 16esima edizione del Grande Fratello. Poi è finita anche al centro del gossip per la sua presunta storia d’amore con la bellissima e chiacchieratissima Taylor Mega. Oggi lei è felice insime al suo fidanzato Alessandro di Cicco, fotografo molto in gamba che spesso si diletta a fotografare la fidanzata come suo soggetto.

Ma la Piamonte ha parlato del suo orientamento sessuale dicendo di essere bisessuale con molto scalpore da parte dei genitori.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Pedron. Lo scatto provocante con la camicia aperta: sexy – FOTO

Erica Piamonte, quattro scatti da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

LEGGI ANCHE –> Paola Turci, come non l’abbiamo mai vista: al mare e in costume. Strepitosa – FOTO

Erica Piamonte augura il suo personale Buon Natale. E che augurio dicono i suoi fan. Quattro scatti vicino l’albero di Natale ben graditi.

L’influencer non si è risparmiata e con un look molto sbarazzino ha deliziato chi la ama alla follia e la segue. Quello che balza all’occhio è il suo short, cortissimo, quasi inguinale tanto da lasciar intravedere le sue rotondità. Lato B in bella mostra, abbondante che esce da quel pantaloncino troppo corto per tenerlo a bada.

Erica non teme il freddo e gioca con il suo look di Natale davanti all’albero. Scarponi alti ma tutte le gambe di fuori con i suoi imponenti tatuaggi in bella vista. Ferrettini rossi tra i capelli in tema natalizio e una foto più sexy dell’altra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Primo Natale fuori casa per lei, ma accanto al suo fidanzato: “𝑝𝑜𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑚𝑜𝑜𝑑..𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑜̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑟𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑟𝑜❤️ VOI COME STATE? Come lo passerete?🤍” scrive a corredo della foto.