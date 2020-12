Fedez criticato per Sanremo 2021, il rapper: “La coerenza non è una virtù”

Fedez parteciperà a Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin: il rapper ha risposto a chi lo ha tacciato di incoerenza

Fedez prenderà parte al Festival di Sanremo 2021 così come annunciato da Amadeus durante la serata finale del 17 dicembre di AmaSanremo. Il rapper prenderà parte alla kermesse canora più celebre d’Italia in coppia con la cantante Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome”. In questi giorni sono circolati sul web delle affermazioni di chi lo ha criticato di incoerenza visto che nel 2014 il rapper fu intervistato in coppia con J-Ax e aveva detto: “A Sanremo si va quando le cose vanno male”. Molti utenti dei social network hanno condiviso proprio il video di 6 anni fa con le affermazioni di Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha voluto rispondere a tono nel corso di una diretta Twitch alle critiche che gli sono piovute addosso negli ultimi giorni, spiegando le sue ragioni della partecipazione al Sanremo 2021.

Fedez risponde alle critiche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021

Nel corso della diretta Twitch Fedez ha risposto alle critiche per la sua partecipazione alla kermesse canora condotta da Amadeus che andrà in onda a partire dal 2 marzo, mettendo in campo la difficile situazione in cui versa l’intero comparto del mondo della musica e dello spettacolo durante l’emergenza sanitaria del Covid. “Non credo che la coerenza sia una virtù, ho fatto tante cose incoerenti. Ma partecipare a Sanremo è dal mio punto di vista una cosa coerente con quanto detto in quel vecchio filmato che risale al 2014. Il 2021 è un anno problematico per la musica. Sanremo – ha concluso Fedez – è l’unico palco vero, reale, dove poter cantare“.

Dopo il successo ottenuto con i brani “Cigno nero” e “Magnifico”, il rapper torna a cantare in coppia con Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome“, scritta da Federico Lucia, Francesca Michielin, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud e Alessandro Raina.