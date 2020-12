Filippo Magnini positivo al Covid: Natale lontano dalla sua famiglia

Filippo Magnini, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha annunciato di essere positivo al Covid: trascorrerà il Natale lontano dalla sua famiglia

“Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19“, esordisce Filippo Magnini nell’ultimo post di Instagram. Il nuotatore, abbattuto all’idea di trascorrere il Natale lontano dalla sua famiglia, si lascia andare ad un lungo sfogo sui social. Solo tre mesi fa, la sua compagna Giorgia Palmas ha dato alla luce la loro primogenita, Mia. Filippo, che ora dovrà rispettare un periodo di isolamento, non può non esprimere il proprio rammarico:

“Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato“.

La mamma di sua figlia lo rassicura con un dolce commento: “Amore, passeremo anche questa“.

Filippo Magnini, l’annuncio straziante: “Sono positivo al Covid”

Il nuotatore, dopo aver annunciato la propria positività al coronavirus, ha lanciato un appello a tutti gli utenti che lo seguono. Attraverso un post su Instagram, Filippo avverte le persone con cui è stato a contatto di prendere i dovuti provvedimenti. Lui stesso, una volta appresa la notizia, si è immediatamente isolato dalla famiglia.

“Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per i prossimi 10 giorni mi angoscia“, ammette Magnini, straziato dagli eventi. Proprio a ridosso del Natale, il nuotatore non potrà stringere a sé la piccola Mia, nata appena 3 mesi fa dalla relazione con Giorgia Palmas.

Filippo, oltre ad augurarsi di non aver contagiato nessuno, dimostra ai followers tutta la propria tenacia. “Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo“.

Gli utenti, dopo aver letto le parole del nuotatore, si sono stretti attorno a lui e alla sua famiglia.

Chi con un augurio di pronta guarigione, chi con un messaggio di supporto, le persone fanno sentire a Filippo tutto il proprio affetto e la propria vicinanza. Quel che è certo è che Filippo dovrà aspettare ancora un po’ di tempo, prima di riabbracciare la sua amata famiglia.