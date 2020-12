Francesca Ferragni, la FOTO in costume toglie il fiato. I fan gioiscono per il regalo

La dentista Francesca Ferragni incanta i suoi follower con uno scatto in costume, fisico mozzafiato e forme sinuose. Stupenda

Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, classe 1989, si è laureata in chirurgia orale durante la quarantena e oggi è una specialista dentista che non vuole affatto sfondare nel mondo dello showbiz ma seguire le orme del padre Marco con cui attualmente lavora.

Forme più morbide rispetto alla esile Chiara, Francesca è sempre piaciuta ai fan per la riservatezza e ironia con cui ha condiviso da sempre la sua vita come studentessa prima e ora la convivenza con il fidanzato chitarrista Riccardo Nicoletti.

A luglio scorso Francesca con un lungo post dava conferma della sua meravigliosa trasformazione fisica in soli pochi mesi: costanza e dedizione prima con l’allenamento a casa e poi in palestra l’hanno rimodellata, corpo tonificato e asciutto da far invidia a qualsiasi atleta consolidato.

Francesca Ferragni, paradisiaca in due pezzi azzurro

Spesso anche in queste settimane ci ha insegnato come l’allenamento in casa sia necessario per mantenersi in forma e combattere la pigrizia dovuta allo stare in casa anche con questo secondo lockdown. Ha allestito anche la sua personale palestra in casa, la Fralestra, come si legge dietro i suoi attrezzi.

Un incipit motivazionale per non mollare, soprattutto perché le sorelle Ferragni sono sempre sotto l’occhio della lente d’ingrandimento e non passa giorno che qualche hater le attacchi per chili presi, comportamenti poco consoni, abiti non appropriati. Francesca vuole dare il buon esempio, sembra però che poco le importi dei giudizi altrui.

Serena e spensierata ha fatto nuovamente impazzire i suoi follower su Instagram con uno scatto di qualche tempo fa che la vede in piscina, appesa alla scaletta per salire. La vediamo in due pezzi azzurro, sguardo felice e un fisico da togliere il fiato. E’ un incanto per gli occhi e il cuore.