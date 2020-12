Gabrielle Caunesil in lingerie | Scatto da capogiro | FOTO

Gabrielle Caunesil ha pubblicato una nuova foto in lingerie tramite il proprio profilo Instagram: l’immagine da capogiro della top model

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Caunesil Pozzoli (@gabriellecaunesil)

Gabrielle Caunesil è considerata la Emily Ratajkowski francese. Basta uno sguardo per capirne il motivo. La sua bellezza lascia letteralmente a bocca aperta chiunque osservi anche solo una delle sue tantissime foto. Non sorprende quindi che il suo profilo Instagram sia seguito da più di un milione e 100mila follower.

Qualsiasi immagine posti sul social network raccoglie decine di migliaia di ‘like‘ e centinaia di commenti di complimenti. La top model dal fisico mozzafiato è sposata con Riccardo Pozzoli, imprenditore milanese ed ex fidanzato e socio della famosissima influencer e fashion blogger, Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE —> Antonella Fiordelisi, i suoi auguri di Natale ammaliano i fan – Foto

Gabrielle Caunesil, la FOTO in lingerie conquista i fan – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Caunesil Pozzoli (@gabriellecaunesil)

LEGGI ANCHE —> Cristina D’Avena, auguri di buon Natale speciali per i suoi fan – Foto

La modella parigina classe 1992 parla francese, inglese e italiano e ha studiato psicologia e recitazione. Gabrielle vanta numerose collaborazioni con vari brand. Oggi la ragazza ha pubblicato una nuova foto in lingerie tramite il proprio profilo Instagram. Si tratta di un’immagine a dir poco mozzafiato che ha conquistato gli utenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabrielle Caunesil Pozzoli (@gabriellecaunesil)

Lo confermano i numeri che ha raccolto il post in questione, nel giro di appena 2 ore. Stiamo parlando di oltre 37mila e 200 ‘mi piace‘ e più di 270 messaggi di complimenti per questo scatto. Insomma, un risultato di tutto rispetto per uno scatto che di certo non passa inosservato.