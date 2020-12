Il racconto di Gianluca Vacchi: “Mia figlia è nata con una malformazione”

Duro colpo per l’influencer Gianluca Vacchi che ha fatto sapere che la piccola Blu ha una malformazione al labbro che necessita un’operazione

19,5 milioni di follower solo su Instagram. Gianluca Vacchi è noto al grande pubblico per la sua presenza sui social con i video virali e i balli estivi con la sua compagna, ma finora mai era stato così serio e composto per parlare di una tematica che lo ha colpito da vicino.

“Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una “palatoschisi”, scrive Vacchi sulla sua pagina Instagram sotto il post che lo immortala con la sua dolce metà Sharon Fonseca direttamente sulla copertina della rivista spagnola Hola.

La piccola Blu è nata pochi mesi fa e nelle sue stories spesso la neonata è stata protagonista delle sue giornate come neo papà. Intervistato quindi da Hola, l’influencer ha raccontato la sua nuova vita e che presto Blu dovrà essere operata, perché ha una malformazione al palato che si chiama palatoschisi.

Gianluca Vacchi, “Abbiamo vicino una grande squadra”

“Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono volati al fianco di nostra figlia e di tutte quelle famiglie che stanno vivendo questo dramma” scrive sui social Gianluca Vacchi. “Abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco una grande squadra medica che a tempo debito potrà procedere con l’intervento. Così anche lei potrà vivere una vita normale“, conclude.

La palatoschisi è una malformazione congenita che colpisce il palato molle il palato duro della persona, si tratta di un intervento abbastanza costoso ma se eseguito in modo corretto può assicurare al paziente una ripresa completa.

“Sono in condizioni vantaggiose per affrontare questa situazione” aggiunge. “Non tutte le famiglie si possono permettere un intervento di questo genere, per questo ho deciso di raccontare la mia storia per regalare a tutti un’opportunità e sostenere tutte le associazioni che lavorano sul campo“.