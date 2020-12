La sorella di Elettra Lamborghini ha condiviso delle foto nelle sue stories Instagram che fanno davvero impazzire il web

Ginevra Lamborghini condivide una foto del suo lato B sulle stories di Instagram, ma non solo condivide altri scatti bollenti in bikini mostrando le sue forme. Ha pubblicato queste foto sotto richiesta dei suoi follower. L’influencer ha infatti chiesto quale foto avrebbe dovuto postare, e il web è stato lieto di rispondere a dovere. La Lamborghini ha davvero assecondato moltissime richieste dei fan, ha pubblicato video e foto con il padre, con le sorelle ovviamente senza Elettra perché sono ancora ai ferri corti.

Ginevra Lamborghini passerà le feste a Cortina D’Ampezzo

La Lamborghini ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae sulla neve accovacciata con calze e shorts, che bella. Poi nelle stories su Instagram mostra le bellissima montagne di Cortina D’Ampezzo, passerà quindi in natale nella famosa località montanara oppure tornerà a casa? Staremo a vedere. Su Elettra invece non si sa dove passerà il natale, a inizio dicembre si trovava a Dubai con il marito Afrojack. Recentemente ha condiviso una collaborazione importante con il noto marchio di scarpe sportive AW Lab.

Sicuramente non passeranno il natale insieme le due sorelle, il loro rapporto è molto incrinato e viste le recenti vicissitudini ancora di più. Infatti Ginevra doveva entrare nella casa del Grande Fratello Vip qualche settimana fa. Ma a causa della sua richiesta di non parlare del suo rapporto con Elettra e della famiglia in generale, Alfonso Signorini non ha potuto prenderla. Il fatto è che si tratta di un reality che analizza la vita privata dei concorrenti e se non si può parlare della proprio storia di cosa si parla?

Inoltre lei sarebbe entrata della casa proprio perché è una Lamborghini quindi se non poteva parlare della famiglia non aveva senso. A quanto pare Ginevra ha ricevuto delle pressioni da parte della sorella che non vuole si parli di lei e anche dalla famiglia stessa.