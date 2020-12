Giorgia Rossi in rosso risponde a Diletta Leotta. È più sexy della catanese? FOTO

Giorgia Rossi ha usato i social per augurare un sereno Natale ai suoi tantissimi ammiratori pubblicando una foto che è davvero un regalo gradito

Giorgia Rossi, bellissima come sempre, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che è un sexy dono per tutti i suoi follower. La giornalista sportiva ha pensato bene di fare i suoi auguri di buone feste ai fan con una foto che la ritrae in pieno spirito natalizio. Giorgia si mostra infatti vestita con un canonico abitino rosso che lascia intuire essere corto. Le lunghe maniche sono impreziosite dal tessuto a sbuffo sulle spalle e la vita da l’impressione di essere delicatamente stretta da una sorta di cinturino. La scollatura profonda a stento imprigiona il suo generoso décolleté che sembra rappresentare per gli ammiratori della bella e brava conduttrice un regalo davvero insperato. Giorgia Rossi per lo scatto ha deciso di non usare nessun gioiello o particolare appariscente, solo il suo stupendo sorriso e il suo sguardo dolce incorniciato dalla bellezza dei capelli raccolti. Una foto che è certamente capace di rappresentare quel giusto equilibrio tra sensualità e dolcezza che lascia senza fiato.

La carriera e la vita privata di Giorgia Rossi

Giorgia Rossi ad appena 33 anni è una delle conduttrici sportive più amate ed apprezzate dal pubblico grazie non solo alla sua bellezza ma anche e soprattutto in virtù della sua professionalità e competenza. Il sogno di diventare giornalista nasce molto presto tant’è che subito dopo il liceo, mentre appena 20enne era iscritta alla facoltà di giurisprudenza, inizia la sua gavetta negli studi di Roma Channel. Dopo poco continua la sua carriera prima a Sky e poi a Rai Sport fino ad arrivare negli studi di Mediaset che le daranno successo e gratificazione. Giorgia si è fatta apprezzare come inviata del fortunato programma sportivo Tiki Taka prima di dedicarsi all’amatissima Champions.

Giorgia Rossi è fidanzata da ben 4 anni con il collega di Mediaset Alessio Conti, prima ci sono stati delle voci su una sua relazione, però mai confermata, con il calciatore Miralem Pjanic.