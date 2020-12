Al Grande Fratello VIP nasce un equivoco. Concorrente scoppia in lacrime

Grande Fratello VIP, un messaggio aereo sorvola sulla casa ma i concorrenti hanno equivocato su chi fosse il destinatario.

Spesso la casa del Grande Fratello VIP è nel mirino di vari messaggi aerei destinati agli inquilini. Un ultimo striscione vede la scritta «SO vali più di ciò che pensi». Il messaggio tuttavia è stata fonte di dubbia interpretazione, almeno per quel che riguarda il destinatario dello stesso. La concorrente Sonia Lorenzini infatti scoppia a piangere, convinta che il messaggio fosse rivolto a lei. In realtà non basta molto per capire come non fosse destinato a lei ma ad un’altra concorrente del reality, ovvero a Stefania Orlando, questo spiega la sigla SO riportata sullo striscione. L’equivoco è nato perché Tommaso Zorzi, che si trovava proprio in giardino quando è apparso l’elicottero portatore del messaggio, si appresta a chiamare la Lorenzini per farla assistere allo spettacolo. Per Stefania Orlando era il giorno del suo compleanno ed il regalo proveniva da “Le Viperelle” che sarebbero le fan della conduttrice.

Grande Fratello VIP, l’attesissima cena di Natale

Come condiviso sulla pagina ufficiale poche ore fa, stasera su Canale 5 andrà in onda l’attesissima cena di Natale. La locandina dice chiaramente: Cenone di Natale e…tante sorprese. Chissà cos’avranno in serbo gli autori per la serata della Vigilia. Sicuramente verrà chiarito il dubbio del messaggio aereo, anche se la diretta interessata ha ben compreso che il messaggio fosse per lei. Dichiara infatti alla Lorenzini: «Amore magari Sonia Lorenzini è SL e Stefania Orlando è SO».

Il marito della Orlando – come dichiarato sui social – a sua volta aveva tentato di risolvere l’inghippo.