Ilaria Cucchi è stata citata a giudizio da Matteo Salvini per una frase che aveva pronunciato nei suoi confronti dopo la sentenza riguardante il fratello Stefano.

La sorella di Stefano Cucchi, morto nel 2009 a causa delle violenze fisiche subite in carcere da parte degli agenti di polizia, scrive un lungo post su Facebook in cui si sfogo e rilascia delle dichiarazioni su Matteo Salvini.

Il capogruppo della Lega nord infatti avrebbe querelato Ilaria Cucchi in seguito a delle frasi pronunciate dalla stessa dopo la sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello che condannava i colpevoli della morte di Stefano.

Ilaria con un lungo sfogo su Facebook dichiara: “Io e Matteo Salvini siamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come ‘persona offesa’. Mi ha querelata perché dopo le sue dichiarazioni rese al momento della sentenza della Corte d’Assise di Appello che condannava, dopo 10 anni, i carabinieri ritenuti colpevoli dell’uccisione di mio fratello io replicai duramente dicendogli, tra le altre cose, che era uno sciacallo. Mesi dopo mi è stato chiesto se per caso intendessi rettificare quelle dichiarazioni. Non l’ho fatto”.

Le accuse di ‘sciacallo’ a Matteo Salvini

In seguito a questa citazione, la Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione del caso: “Le dichiarazioni rese da Ilaria Cucchi devono essere valutate nel loro complesso, alla luce del clima di continui e pregressi attacchi alla figura del defunto fratello. Ne consegue che la frase pronunciata dal Senatore Salvini in concomitanza della emissione della sentenza di condanna – momento di forte dolore per la famiglia Cucchi allorquando sarebbe stato auspicabile il silenzio generale – abbia solo esacerbato gli animi dei parenti della vittima, inducendo l’indagata a proferire l’espressione ‘sciacallo’ per mera reazione, con il palese intento di utilizzare tale termine nella reale accezione di ‘chi approfitta cinicamente delle disgrazie altrui’.”

“Ora potrei andare sotto processo ma lo farò a testa alta”, conclude Ilaria.