Katia Pedrotti in leggings e top crop: gli squat fanno sognare il web – VIDEO

Katia Pedrotti pronta per allenarsi; in leggings e top crop manda in delirio il web a colpi di squat.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Certamente un buon modo per trascorrere in casa delle ore piacevoli e mirate alla cura di sé stesse: questo è il motto a quanto pare della bellissima Katia Pedrotti. Sul suo profilo Instagram infatti è apparso due ore fa un lungo video – 44 minuti circa – che immortala la biondissima Katia durante un allenamento natalizio. Prima di iniziare la seduta fit, saluta i follower i quali rispondono con commenti al post volgendole gli auguri per un sereno Natale ed apprezzarla come donna e per la sua genuinità. Katia sceglie un outfit “natalizio”: top crop rosso e leggings abbinati. Davanti l’albero di Natale, si allena con gli elastici e tra i vari esercizi, la Pedrotti propone lo squat. Esercizio fondamentale per chi ama un lato B tondeggiante e sodo come le protagoniste del web; la Pedrotti ripropone quindi tale esercizio, stuzzicando anche l’occhio dei numerosi follower dell’attrice.

LEGGI ANCHE->Ginevra Lamborghini le FOTO dell’anno, solo fondoschiena e bikini da infarto

Katia Pedrotti, una vita tra il fitness e la famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

LEGGI ANCH->Lucilla Agosti: senza veli e un leopardo per mutande FOTO

Appassionata di fitness, Katia Pedrotti si cimenta in numerosi video sui social in cui propone degli esercizi che sono molto seguiti. Brand Ambassador anche di un marchio di alimenti fit, l’ex gieffina si divide i numerosi impegni tra influencer e madre di due figli, avuti dal marito Ascanio Pacelli. Una storia d’amore nata proprio sotto l’occhio impertinente del Grande Fratello e che continua ancora oggi. Sposati da 15 anni, anche il più efferato gossip li ha sempre visti insieme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

Una coppia felice, come si vede anche dai post che la Pedrotti condivide che la immortalano insieme al marito.