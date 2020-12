Laura Torrisi ci regala tre scatti semplici ma ricchi di amore. Una cartolina direttamente da casa sua che piace moltissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi dolce e bellissima mamma. Una donna dalle mille risorse che non perde mai l’energia e il sorriso. Solo pochi giorni fa è stata tutto il giorno in cucina per preparare la torta di compleanno per la sua piccola Martina, di 10 anni, la figlia nata dall’amore con Leonardo Pieraccioni.

Per il decimo compleanno della figlia Laura Torrisi si è divertita a decorare per lei una torta maculata condividendo tutta la preparazione nelle sue Instagram Stories fino all’esito finale, da pasticcera provetta. “Sorridi sempre vita mia, perché quando sorridi, intorno a te crei magia e il mio cuore scoppia d’amore” ha scritto l’ex gieffina a corredo della sua opera d’arte.

Compleanno ricordato e omaggiato sui social anche da papà Leonardo Pieraccioni che come solito nel suo stile ha ironizzato: “Auguri alla mi’ figliola! Bimba diligente che oggi mi ha detto, educatamente: “babbo non ti sto ascoltando”.

Laura e Leonardo non stanno insieme ormai da diverso tempo ma hanno mantenuto buoni rapporti proprio per amore della loro Martina. Secondo Diva e Donna però, i due potrebbero ritornare a lavorare insieme. La Torrisi sarebbe, infatti, protagonista del nuovo film di Pieraccioni previsto per il 2021.

LEGGI ANCHE –> Juliana Moreira incanta i fan sui social, sorriso raggiante in primo piano: unica – FOTO

Laura Torrisi, coccole e sorrisi nel lettone con Martina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

LEGGI ANCHE –> Giovanna Civitillo e il regalo speciale di Amadeus per Natale – FOTO

Laura Torrisi per le festività di Natale ci regala una cartolina direttamente da casa sua. Un dolce post che parla di amore e quotidianità, quella semplice tra una mamma e una figlia.

Tre gli scatti che l’attrice ha condiviso ieri in tarda serata per raccontare l’inizio delle vacanze natalizie per la figlia Martina. Un momento tanto atteso da figli e genitori che non solo possono staccare la sveglia e non farla suonare presto ma possono strapazzarsi i loro cuccioli.

Laura e Martina sono nel lettone, entrambe in pigiama e ridono in modo scherzoso e bellissimo. Pigiama nero per mamma Laura e bordeaux e bianco per la piccola. Le foto sono anche un po’ sfocate ma belle comunque perché rappresentano la naturalezza di un momento magico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

“Perché le vacanze di Natale, iniziano nel lettone di mamma con maratone di film da guardare fino a tardi ✨🔛😁🎄🦦✨” ha scritto l’attrice a corredo del post.