Loredana Lecciso si sfoga su Al Bano, trema Cellino San Marco e…

Loredana Lecciso ha detto tutta la verità a proposito del matrimonio con Al Bano: il motivo per cui non vuole più sposarlo…

Nonostante il matrimonio con Al Bano non sia più stato celebrato, a dispetto delle voci che circolavano anche la scorsa estate, Loredana Lecciso è ritornata sull’argomento. La coppia, insieme dagli anni 2000, ha avuto due splendidi figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano Junior, nato nel 2002 e soprannominato “Bido”. Proprio Yasmine, di recente, è stata fra le protagoniste di “The Voice Senior“, programma in cui ha ricoperto il ruolo di giudice insieme al papà. La Lecciso, senza peli sulla lingua, ha spiegato perché non è più convolata a nozze con Al Bano.

Loredana Lecciso: “Ecco perché non sposo più Al Bano”

Del loro matrimonio si è parlato fino alla scorsa estate. Tuttavia, a dispetto delle voci che circolavano sul loro conto, la cerimonia non è più stata celebrata. Stando ai rumors, le nozze non sono andate in porto a causa dei figli di Al Bano e Romina Power. In particolare, sarebbe stato Yari Carrisi a far tornare sui propri passi il padre.

La Lecciso, di fronte alle notizie che circolano sul suo conto, ha deciso di fare chiarezza, rivelando la sua verità. “Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli. Adesso non ha senso, non avrebbe più quel sapore“, ha rivelato a malincuore la showgirl.

Tuttavia, la mancata ufficializzazione attraverso le nozze non sminuisce il rapporto che c’è fra lei e Al Bano. Il loro feeling, basato su una profonda sintonia mentale, non necessita di alcuna conferma. “Abbiamo un equilibrio perfetto. Il matrimonio avrebbe avuto senso coi figli piccoli, oggi non aggiungerebbe nulla“, ha chiosato Loredana.

A proposito della figlia, Yasmine Carrisi, Loredana ha espresso tutto il proprio orgoglio. La giovane, di appena 19 anni, si è destreggiata benissimo all’interno della trasmissione di Rai 1, ottenendo il plauso della Clerici e di tutti i telespettatori.