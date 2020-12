Lucilla Agosti: senza veli e un leopardo per mutande FOTO

Lucilla Agosti fa impazzire i fan con una foto in camerino e il suo post diventa virale. Al web non sfugge nulla, neanche quel particolare

Conduttrice televisiva e radiofonica e attrice, Lucilla Agosti non si ferma mai e fa della sua passione uno stile di vita. L’abbiamo conosciuta con Azzurro, Camera Café, Bionda Anomala, All moda ed oggi è una donna molto affermata. Sui social non si ferma più e su Instagram sfoggia foto sensuali e stravaganti a lavoro e non solo e i fan impazziscono per lei che lascia tutti senza parole. E’ il leopardo del camerino, Lucilla è un animale selvaggio, sexy in ogni situazione.

LEGGI ANCHE>>>Ainett Stephens illegale a gambe incrociate e scoperte su un tavolo-FOTO

Lucilla Agosti: senza veli, FOTO da svenimento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

LEGGI ANCHE>>>La confessione di Alessia Marcuzzi: “Ormai non ci riesco più”

Se tutti i vip e le star su Instagram stanno già pubblicando foto per gli auguri di Natale, Lucilla Agosti non ci pensa proprio e sfoggia un post in camerino che lascia tutti a bocca aperta. L’unica cosa che la copre sono delle culotte leopardate, il suo scudo in queste giornate fredde. E così i fan esplodono: “Il camerino è l’unica cosa che non avevo notato”, “Però così non è mica valido”, “Anche a Natale mi fai fare brutti pensieri”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Uno sguardo semplice che passa quasi inosservato, a differenze delle sue forme…ormai quelle sono su tutti i cellulari e la sua foto è diventata virale. I follower ora aspettano un augurio speciale per questo Natale fuori dagli schemi. Cosa ci riserverà Lucilla? Riuscirà nell’intento? Non ci resta che attendere.