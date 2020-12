Ludovica Frasca, un caldo Natale sotto il sole della Florida. Bellissima – FOTO

La ex velina di Striscia Ludovica Frasca è in Florida per trascorrere le vacanze con il fidanzato Frank. Bellissimo il tour per l’America che ci regala

Nativa di Napoli e laureata in giurisprudenza, la 27enne Ludovica Frasca entra nel mondo della televisione nel 2012, quando partecipa a Miss Italia. Dopo aver vinto la fascia di Miss Cinema Planter’s Campania, infatti, viene poi selezionata a Miss Italia con la fascia di Miss Campania e si classifica tra le quindici finaliste.

Ex velina mora di “Striscia la Notizia” dal 2013 al 2017 al fianco di Irene Cioni, continua a far parlare di sé. Nel 2020 è scelta come volto femminile per il video di “Che Poi”, brano del cantante Carl Brave, oggi Ludovica è una nota influencer molto attiva sui social con 336mila follower.

Seguitissima anche la sua lunga relazione con Luca Bizzarri, il conduttore televisivo con cui ha creato una bellissima storia d’amore dal 2014 al 2018. Anche se ora i due sono divisi è rimasta però una profonda amicizia, infatti spesso li vediamo nelle stories di entrambi su Instagram.

Ludovica Frasca, la foto divertente vicino il pick-up al supermercato

Dopo la rottura con Bizzarri, Ludovica è riuscita a voltare pagina ed è attualmente fidanzata con Frank Faricy, un imprenditore con un’azienda di software con sede in Canada. Al momento Ludovica si trova con Franck in Florida per festeggiare le feste natalizie.

Nelle sue stories la vediamo biondissima mentre si crogiola al sole in balcone e racconta ai suoi fan in Italia le disavventure per poter acquistare gli addobbi natalizi pochi giorni prima del Natale. Un’impresa titanica visto che i supermercati e i sito online sono stati saccheggiati.

Ludovica Frasca ci ha anche fatto sorridere pubblicando una foto che la ritrae vicino un pick-up mentre spiega come in America le gomme delle auto siano alte quanto metà del suo corpo. “America. The place where truck’s wheels are high as much as half your body 🚙🇺🇸😳”.