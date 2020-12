Marika Fruscio, “bombe” di sensualità tra regali e natività: da infarto – FOTO

La soubrette dal cuore partenopeo, Marika Fruscio si tinge di rosso in occasione del Natale: due bombe di sensualità per i “botti” di fine anno

Non ha tradito nemmeno stavolta le attese, la soubrette e giornalista di casa Napoli, Marika Fruscio. Che si è immersa nell’atmosfera natalizia regalando la gioia più grande di fine anno ai suoi amatissimi follower. Per l’occasione delle festività, Marika si traveste da “Babba Natale”, pronta a portare doni e regalìe a tutti i più buoni.

Uno spettacolo mozzafiato per chiunque possa avere la fortuna di ammirare un repertorio di notorietà, irto di seduzione e sensualità che trasapre da tutti i pori. Non sono bastate le performances da “capogiro” che ha regalato durante le dirette sportive a “Si Sgonfia La Rete”. I fan hanno lodato la regina del concorso di bellezza, “Escile”, fino al punto in cui non si sono ancora saziati, insistendo per un nuovo scatto a tema natalizio.

Ecco servita la sorpresa! Marika Fruscio ha “arruginito” il cuore dei fans proponendo una storia su Instagram da far venire i brividi. Top rosso striminzito e curve devastanti , quasi a coprire la grandezza dello spettacolo natalizio attorno a sè, ornato di simboli caratteristici dell’atmosfera del momento

Marika Fruscio, l’atmosfera del Natale “digitale”: che spettacolo

Quello a cui abbiamo assistito nelle scorse ore è un vero e proprio spettacolo di bellezza assoluta. Marika Fruscio “governa” l’atmosfera natalizia con un repertorio di curve “mondiali”. Se c’è qulcuno con il quale festeggiare alla grande l’avvicinamento di questo travagliato periodo, è lecito “bussare” dalle sue parti.

Gli ammiratori della soubrette brianzola dimenticano per un attimo le preoccupazioni e le tensioni che sembrano affiorare di ora in ora e si immergono in un contesto quasi “fantascientifico”. Sembra la prediletta di “Madre Natura” con uno scatto fuori dal “normale”, accattivante e inusuale.

Proprio il regalo più bello che i fan si aspettavano sotto l’albero, lo “specchio” per eccellenza della sensualità, che non ha lasciato spazio alle interpretazioni. Ora ci sarà la sosta del campionato e noi siamo sicuri che alla ripresa degli impegni, Marika Fruscio porterà in “grembo” un altro dono condito di malizia da proporre agli appassionati di calcio e della bellezza in generale