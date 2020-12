Martina Stella, la magia del Natale scopre le carte della sensualità: unica – FOTO

Martina Stella apre il cassetto dei sogni dei follower di Instagram e li riempie di sensualità: unica e inimitabile

E’ stata la regina indiscussa tra le dive più glamour dell’estate. A distanza di mesi, la musica non cambia per Martina Stella, sempre effervescente e ultra raggiante, con una carriera futura certamente parallela ai trascorsi sotto i riflettori del grande schermo.

L’attrice di Impruneta è diventata famosa per aver rappresentato l’amore “angelico” in diverse interpretazioni cinematografiche. Il romanticismo fa da padrone ad una star, destinata a far parlare di sè anche in un futuro assai prossimo. E’ emersa grazie ai flirt con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, come Valentino Rossi e Lapo Elkann.

Poi solo immense soddisfazioni di una carriera ricca di colpi di scena, segnata da L”“Ultimo bacio” di Gabriele Muccino, la prima apparizione sotto i riflettori del cinema ad appena 16 anni. Da allora la sua carriera si infittisce di spettacoli teatrali, fino all’avvento di “Ballando Con Le Stelle”, la “ciliegina” sulla torta di una visibilità in costante crescita

Martina Stella, scatto accattivante su Instagram: bellezza profonda sotto l’albero

Come tutti gli artisti di fama celebrano l’arrivo di un Natale, mai così particolare finora, anche Martina Stella ha dato il suo contributo a rendere questo momento, fantastico. Non si tratta della prima volta che la star di origine toscana si fa notare davanti al suo pubblico.

L’abbiamo ammirata in tutta la perfezione delle sue forme, durante gli scatti estivi in compagnia della figlia. Qualcuno tra i follower si è domandato se la sua crescita estetica fosse frutto di “ritocchini” all’avanguardia. Ma lei ha subito smentito, mostrando una bellezza del tutto naturale.

Il remake qualche mese dopo, sotto l’albero di Natale più maestoso e appariscente di tutti, dove Martina ha fatto di nuovo “accademia” in tal senso. Stavolta dentro gli indumenti intimi più perspicaci e “piccanti”, mentre a “far girare la testa” ci ha pensato un outfit, color “rosso” fuoco per l’occasione.

Una sensualità oltre le apparenze, che trasuda da tutti i pori di una bellissima e biondissima diva del web. Come Martina, pargonabile ad una “Stella” del firmamento, che brilla di luce propria