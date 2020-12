Massimo Cannoletta lascia L’Eredità e fa una dedica speciale

Il campione Cannoletta de L’Eredità si è ritirato ieri sera dopo due mesi, “Devo andare a fare il presepe”. Insinna visibilmente commosso

Colpo di scena ieri sera a L’Eredità con l’eliminazione a sorpresa del campione Massimo Cannoletta. Lo ha annunciato lui stesso prima della Ghigliottina, “Io devo andare a fare il presepe“, ha dichiarato semplicemente. “Un modo gentile per dire che ci lasci“, ha aggiunto Insinna dispiaciuto.

“Grazie a tutti, a tutta la squadra. Nel momento in cui sarà passata questa pandemia, mi aspetto da te una stretta di mano e un abbraccio. Voglio ringraziare la regia e i tecnici, tutti” ha detto Massimo davanti le telecamere.

La dedica speciale di Cannoletta alle persone positive al Covid

Poi la dedica speciale, forse quella che ci aspettavamo da un uomo come lui: “Voglio dedicare questa mia partecipazione alle persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato, non solo me ma tutti noi, per aver alleggerito la loro situazione”. La Rai perde un campione ma anche un grandissimo uomo che ha tenuto attaccati allo schermo milioni di italiani.

“Anche noi non smetteremo mai di ringraziarti”, ha detto salutandolo. Cannoletta è stato un campione di straordinaria preparazione, che dopo 51 presenze consecutive, ha vinto ben 280 mila euro. Era diventato appunto un volto familiare, un “Google vivente” come era stato soprannominato.

Massimo prima di congedarsi è arrivato comunque al triello finale e avrebbe dovuto partecipare anche alla puntata di stasera come vuole il regolamento del programma ma ha deciso di andare via dopo aver battuto tutti i record stagionali. La palla ora è andata al nuovo campione 22enne Francesco da Solesino.