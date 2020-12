Michela Persico: sguardo angelico ma vestito da diavolo, fuori i balconi

Arriva su Instagram la prima foto di Natale di Michela Persico con quello sguardo divino che lascia tutti senza parole

E’ arrivato il Natale tanto atteso, il più bel periodo dell’anno. Molti saranno chiusi in casa, altri potranno vedere gli affetti più stretti, altri lo trascorreranno in ospedale. Tutti si augurano che arrivi un anno migliore rispetto a questo passato, e per sdrammatizzare arrivano sui social messaggi da parte delle star, dei personaggi dello spettacolo che in qualche modo vogliono sentirsi vicini ai loro fan. Così anche Michela Persico pubblica una foto che lascia tutti senza parole, non tanto per la didascalia ma per la sua bellezza fuori dagli schemi.

Michela Persico: con lei la colazione è più buona

Sembra un angelo caduto dal cielo, il suo sguardo è dolce e sensuale proprio come le sue forme ed oggi i fan l’hanno apprezzata ancora di più vista la foto che ha pubblicato di prima mattina sui social. Con Michela Persico la colazione è diventata più buona, la giornalista indossa una sottana rossa che lascia intravedere qualcosa…un particolare che fa impazzire i fan.

I capelli le sfiorano la schiena e il suo decolleté, una sottana corta mostra le sue gambe incrociate e non solo. Il dettaglio infatti che tutti hanno notato è la scollatura e una parte del seno scoperta.

Michela non è solo bella, ma ha un talento da vendere e sul lavoro è impeccabile. Anche e soprattutto per questo il pubblico la ammira e le segue in ogni sua “pazzia”.