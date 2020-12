Violento scontro tra auto e furgone sulla provinciale: un morto e due feriti

Un uomo di 71 anni ha perso la vita e due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente lungo la Paullese a San Donato Milanese, in provincia di Milano.

Un drammatico incidente stradale si è consumato nella mattinata di ieri lungo la Paullese a San Donato Milanese, comune in provincia di Milano. Nello schianto un uomo di 71 anni ha perso la vita, mentre due ragazzi sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo di un furgone che si sarebbe schiantato contro l’auto a bordo della quale si trovavano i due ragazzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con diverse ambulanze e gli agenti della Polizia Locale.

Milano, incidente tra un’auto ed un furgone sulla Paullese: un morto e due feriti

Un morto e due feriti, questo il drammatico bilancio di un incidente stradale consumatosi ieri mattina, mercoledì 23 dicembre, lungo la strada provinciale 415 Paullese, nel territorio di San Donato Milanese, in provincia di Milano. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione Milano Today, un uomo di 71 anni alla guida del suo furgone, un Fiat Doblò che per cause ancora in fase di accertamento si è schiantato con un’auto sulla quale viaggiano un ragazzo di 25 e 28 anni. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 71enne.

Sul luogo dell’incidente, all’incrocio con via Angelo Moro, sono arrivate in pochi minuti tre ambulanze con a bordo il personale medico del 118. Gli operatori sanitari hanno trasportato d’urgenza il conducente del furgone presso l’ospedale di San Donato, dove i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, per via delle ferite riportate nello scontro. I due giovani rimasti feriti, sono stati, invece, trasportati in codice giallo all’Humanitas di Rozzano.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune in provincia di Milano che si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire la dinamica dello schianto ed accertare eventuali responsabilità.