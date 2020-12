Paola Iezzi: in rosso per Natale e “campane” in mostra FOTO

Paola Iezzi è pronta a festeggiare il Natale: vestito rosso e quel dettaglio che non passa inosservato. Una sorpresa per i fan

Il Natale tanto atteso è arrivato, i social esplodono di post con auguri e i vip si concedono qualche foto da mostrare ai fan in versione natalizia. Così Paola Iezzi, con quel sorriso inconfondibile è pronta e su Instagram fa impazzire i followers con una foto davvero speciale. La cantautrice è a Stoccolma ed è lì che trascorrerà le sue vacanze.

Paola Iezzi: sorpresa per i fan, che campane FOTO

L’abbiamo conosciuta nel duo Paola e Chiara, oggi è una cantautrice e produttrice discografica, dal 2013 infatti è solista. La Iezzi è molto attiva sui social dove pubblica foto e video di alcuni momenti della sua carriera ma non solo. E’ seguita su Instagram da quasi novanta mila followers che oggi hanno ricevuto una sorpresa davvero speciale. Il suo messaggio di auguri e la foto in rosso ha lasciato i fan senza fiato. La cantante ha sfoggiato in questo primo giorno di festa un vestito sensuale, con una scollatura che mette in risalto le sue “campane”, infatti il decolleté è il regalo più bello che la community potesse ricevere. “Are you ready for Xmas?” scrive Paola.

“Sempre più bella”, “Sotto l’albero che vorrei”, “Dio Santo”, commentano i fan più implacabili. Non ci resta che attendere quali saranno gli outfit dei prossimi giorni, se le feste sono iniziate così non potranno che finire meglio. I follower impazziscono e aspettano le prossime sorprese.