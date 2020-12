Paola Turci ci stupisce con una foto in cui mostra, senza nascondersi, il suo lato sexy. La rockstar in costume è favolosa

Paola Turci, la cantautrice che tutti amiamo come una delle voci femminili del rock italiano ogni tanto ci delizia con alcuni scatti amarcord della sua vita. lo fa su Instagram tirando dal cassetto foto di tempi passati, ricordi, emozioni che lei custodisce gelosamente e che ogni tanto decide di regalare ai suoi follower.

Decisamente molto seguita sul social dell’immagine con 283 mila fan che seguono le pubblicazioni della cantante. Tra alcuni scatti in bianco e nero come quello insieme alla nipote Bianca e reperti vintage della sua carriera, Paola piace proprio per la sua spontaneità.

Bellissimo e apprezzatissimo lo scatto che la vede abbracciata insieme a Mia Martini nel lontano 1989, l’anno della sua prima apparizione al Festival di Sanremo con la canzone L’uomo di ieri. Il pubblico le ha celebrate con tantissimi commenti di amore e stima. Poi nel 1993 un incidente automobilisti che l’ha costretta ad allontanarsi per un po’ dalle scene musicali italiane ma negli ultimi anni è tornata più rock e forte di prima senza mia perdere la popolarità acquistata.

Paola Turci, il lato sexy della rockstar

E proprio per il suo amore e il suo gusto amarcord Paola Turci per le festività di Natale ci fa un bellissimo regalo. Una vecchia foto nella quale lei è la protagonista di tutto.

Scatto al tramonto con la cantante al mare con costume e canotta. Come non l’abbiamo mai vista, una favola inaspettata. Lo scatto è u po’ sfocato ma la resa è eccezionale comunque. Sembra una vita fa come la stessa Paola scrive a corredo della foto ma è solo il Natale dello scorso anno, il 2019.

E la cantautrice ha ragione. Alcune cose che prima davamo per scontate e adesso non ci è concesse farle ci sembrano sempre più preziose e le guardiamo con nostalgia.

Il fisico di Paola è perfetto, longilineo con gambe lunghe e curate. Veramente bellissima in questa foto che lascia vedere il lato sexy della star del rock.