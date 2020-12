Ragazza scopre il tradimento del compagno tramite una foto su snapchat

Una giovane ragazza ha pubblicato su Tik Tok un video in cui mostra la foto che il fidanzato le aveva mandato su snapchat e scopre che..

Sydney Kinsch è il nome della ragazza che ha condiviso su Tik Tok il video in cui mostra il tradimento del suo fidanzato, scoperto grazie a una foto che lui stesso le ha inviato su snapchat. La foto ritrae il giovane in auto ma e fin qua tutto bene, se però si guarda più attentamente, nel riflesso degli occhiali da sole, appaiono le gambe di una ragazza con i piedi fuori dal finestrino.

LEGGI ANCHE>>>Cristina Parodi, la FOTO in “bianco e nero” con il sorriso dei giorni migliori

Il tradimento scoperto a causa di un riflesso sugli occhiali

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Selvaggia Roma, body aderente e curve da capogiro: uragano di bellezza – FOTO

Incredibile che il ragazzo non si sia accorto che si vedeva molto bene il riflesso della ragazza nei suoi occhiali. La ragazza quindi ha girato un video Tik Tok in cui fa apparire dietro di se la foto mandata dal ormai ex fidanzato, poi mette lo zoom e si vede chiaramente. Lei scrive: “Quella volta che il mio ragazzo di 4 anni mi ha mandato un suo snapchat mentre mi tradiva”.

Davvero assurda la distrazione del giovane nel fare questa cosa e chi sa povera ragazza invece che si è vista arrivare questa foto. Ad oggi però sembra prenderla sul ridere, ha capito che questo ragazzo era sciocco e anche poco furbo. Inoltre ha scattato un selfie mentre era alla guida, cosa pericolosa e anche vietata dalla legge. Ha rischiato una bella multa, peccato che non lo abbiano preso sarebbe stata una bella rivincita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Questo insegna che bisogna stare attenti a scattare le foto quando si è in compagnia di qualcuno che si vuole tenere nascosto. Sicuramente il giovane ha imparato bene la lezione dopo questa esperienza formativa. Appare quasi esilarante questa sua mancanza di attenzione.