Tragedia sulle strade, intera famiglia precipita in una scarpata: morta ragazza di 16 anni

A Rieti una ragazza di soli 16 anni ha perso la vita in un drammatico incidente: era con la sua famiglia quando, per cause da accertare, l’auto su cui viaggiavano è finita in una scarpata.

Sarebbe stato abbagliato dai fari di un mezzo che procedeva in direzione opposta l’uomo alla guida della Toyota Ch-R finita in una scarpata nella notte scorsa. L’incidente è avvenuto in via Tancia tra Contigliano e la frazione di Poggio Fidoni, provincia di Rieti. A bordo del veicolo, insieme all’uomo, viaggiava l’intera famiglia: la moglie ed i due figli, una ragazza di 16 anni ed il fratellino più piccolo.

Una caduta di 6 metri nel vuoto che, purtroppo, ha ucciso sul colpo la maggiore. Intervenuti sui luoghi i soccorsi non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Rieti, auto precipita in una scarpata nella notte: ragazza di 16 anni perde la vita

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Quanto accaduto intorno alle 23 della scorsa notte in provincia di Rieti non è ancora stato chiarito. Stando a quanto riferisce la redazione di Sky Tg24, l’uomo alla guida dell’auto precipitata nella scarpata avrebbe riferito di aver perso il controllo del mezzo poiché abbagliato dai fari di un veicolo che procedeva in direzione opposta. Si suppone, ma questa è una circostanza ancora da accertare, che la Toyota Ch-R su cui viaggiava l’intera famiglia sia uscita fuori strada in un punto dove non vi erano guard rail. Sarebbe stato questo a farla precipitare nella scarpata per ben 6 metri.

Uno schianto devastante che purtroppo ha ucciso sul colpo la 16enne. I soccorsi immediatamente giunti sui luoghi della tragedia hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo era troppo tardi. Gli operatori del 118 hanno potuto solo costatarne il decesso. Ad intervenire anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Rieti i quali adesso stanno cercando di ricostruire come si siano svolti i fatti.

Al resto della famiglia sono state prestate tutte le cure del caso sul posto dell’incidente e subito dopo ne è stato disposto il trasferimento in Ospedale, precisamente al San Camillo De Lellis di Rieti. Stando a quanto riporta la redazione di Sky Tg24, la vita di nessuno dei tre sarebbe in pericolo.

Una tragedia consumatasi a poche ore dal Natale che ha strappato via alla vita troppo presto una giovane di soli 16 anni. L’ennesima vittima delle strade.